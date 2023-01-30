Циклон «Николас» обрушится на Псковскую область дождем

Атлантический циклон «Николас» двигается в сторону Псковской области. По данным синоптиков, он принесет дождь со снегом и порывистый ветер. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе филиала «Россети Северо-Запад».

Прогнозируется, что действие циклона продлится до конца дня. Для контроля над бесперебойным электроснабжением в режим повышенной готовности выведены энергетики филиала «Россети Северо-Запад».

Всего у Россетей имеется 85 аварийных бригад и 88 единиц техники. Все готово для оперативного восстанавления электричества.

Обеспечить резервную поддержку электроснабжения социально-значимых объектов при отключниях смогут 102 дизельных генератора общей мощностью 2,8 МВт.

Если вы стали свидетелями обрывов проводов ЛЭП или других поломок электросети, не пытайтесь восстановить работа самостоятельно. Обратитесь по единому круглосуточному бесплатному телефону Россетей: 8-800-220-0-220.