Гололедица и перепады температур ждут Псковскую область 31 января

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Во вторник, 31 января, в Псковской области будет облачная, ночью с прояснениями погода. Днем местами ожидаются небольшие осадки, чаще всего в виде мокрого снега, а вот ночью существенных осадков не ожидается. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

На дорогах региона местами возможна гололедица. Ветер западных направлений умеренный, ночью южных направлений умеренный. В среднем дневная темgература: -1...+2 градусов, ночью — от -1 до -6 градусов.

В Пскове не ожидается существенных осадков. Температура днем будет колебаться от +0 до +1 градусов, ночью будет варьироваться от -2 до -4 градусов. В Великих Луках днем прогнозируют небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. А вот ночью существенных осадков не будет. Температура днем: +0...+2 градуса, ночью может упасть до -1...-3 градусов.