В Детском парке Пскова появится игровой комплекс

Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

К лету новый игровой комплекс планируют обустроить в Детском парке Пскова. Такую информацию сообщил глава города в своём Telegram-канале.

Работы будет выполнять тот же подрядчик, что занимается обустройством детской площадки в Финском парке. «Набор оборудования включает две конструкции с лесенками и горками, двойные качели, карусель, качалки и домик. Резиновое покрытие убережет малышей от травм, а лавочки с урнами дадут возможность отдохнуть взрослым», — поделился планами Борис Елкин.

Глава города также отметил, что три площадки, одна в Детском и две в Финском парке, будут обустроены при поддержке Губернатора области Михаила Ведерникова. «В перспективе продолжим развивать Детский парк, как одно из основных мест притяжения семей с детьми в городе», — отметил в своём сообщении глава Пскова.