Псковские врачи спасли пациента с полным поражением лёгких

Фото: Многофункциональный медицинский центр

Пациента со 100-процентным поражением легких удалось вылечить специалистам Псковской областной инфекционной клинической больницы. Информация об этом появилась в группе многофункционального медицинского центра в соцсети «ВКонтакте».

В учреждение на скорой 17 декабря прошлого года прибыл 49-летний мужчина. К тому времени состояние врачи охарактеризовали как средней степени тяжести (ближе к тяжелому). Была отмечена низкая сатурация, одышка — даже в спокойном состоянии. «Также пациент жаловался на повышение температуры тела до 38,5 градусов, хрипы в легких, слабость, кашель с мокротой, головную боль, головокружение, тошноту», — подчеркнули в сообщении.

Первые симптомы мужчина заметил за неделю до поступления в больницу. Лечение пациент сначала начал амбулаторно, под наблюдением специалиста первичного звена. Врач назначил ему антибактериальную, противовирусную и жаропонижающую терапии, но, выяснилось, что все меры были безрезультатны.

Специалисты клинической больницы утверждают, что это связано с тем, что пациент не получал терапию по своей фоновой патологии в течение многих лет. В клинической больницы отметили, что в учреждении состояние мужчины ухудшалось на глазах. С практически 100-процентным поражением легких, что в большинстве случаев приводит к летальному исходу, а также низкой сатурацией и ярко выраженной одышкой, пациента перевели в реанимацию.

«Существуют врач, пациент и болезнь. Какую сторону примет пациент - врача или болезни, тот исход и будет. Поэтому от самого пациента, от его комплаентности, желания выздороветь, зависит очень многое», — подчеркнула лечащий врач, инфекционист Оксана Анатольевна Вахракова. По её словам, её пациент имел очень сильное желание выздороветь. И спустя две недели активной борьбы за жизнь его состояние нормализовалось.

Мужчину перевели во 2-е инфекционное отделение. После обследования по хроническому диагнозу, он продолжил лечение пол присмотром узкого специалиста. «Это, а также лечение от пневмонии, привели к положительной динамике. На сегодняшний день поражение легких составляет около 25%», — отметили в учреждении.

«Пациент очень ответственный, четко выполняет все назначения», - подчеркнула Оксана Анатольевна. Она уточнила, что на данный момент в качестве реабилитационных мер с ним работает врач ЛФК . А уже на днях мужчина начнет получать психологическую помощь. Вместе со специалистами мужчина прошел очень долгий путь, однако до полного выздоровления еще далеко. Пациента ещё ждёт реабилитация в другом медучреждении.

Он выразил благодарность тем, кто принимал участие в его спасении. Особенно пациент отметил врачей-реаниматологов Лауру Альбертовнау Кульчиеву, которая консультировала его после поступления практически каждый день, и Варвару Юрьевну Оконечникову, которая контролировала его состояние в реанимации.

«Желаем этому сильному духом мужчине скорейшего полного выздоровления и реализации всего задуманного!» — отметили в медучреждении