Псковские следователи раскрыли особо тяжкое преступление 20-летней давности

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В Пскове завершилось расследование уголовного дела, возбужденного ещё в 2003 году. Неизвестный убил работницу стрелочного поста № 3 станции Березка. Тело сотрудницы обнаружили в помещении поста с множественными ножевыми ранениями. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Долгое время преступление не удавалось раскрыть, поэтому предварительное расследование по уголовному делу было приостановлено. Однако, как отмечают в ведомстве, работа по раскрытию преступления не прекращалась до сих пор.

Наконец, следователям совместно с криминалистами и оперативными сотрудниками уголовного розыска УТ СЗФО МВД России и Псковского ЛО МВД России удалось установить обстоятельства происшествия 20-летней давности.

Следствие установило, что у жертвы были конфликтные отношения с монтёром путей. Следователи и оперативные сотрудники смогли установить психологический контакт с родственниками мужчины, а также отыскать дополнительных свидетелей, которые оказались в курсе его причастности к убийству. После получения изобличающих его показаний, появились основания для завершения расследования.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу.