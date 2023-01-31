Более полутора тысяч частных домов построили за год в Псковской области

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За 2022 года в Псковской области было возведено 22 многоквартирных дома. При этом жители региона построили 1 661 частный дом. Об этом сообщает Псковстат.

В области появилось 4115 новых квартир. А их общая площадь в новых жилых домах составила 339,6 тысяч квадратных метров (это на 8% больше, чем за соответствующий период предыдущего года).

При этом в ведомстве отмечается, что на долю индивидуальных застройщиков пришлось 64% построенного жилья. Объемы жилищного строительства увеличились в сравнении с предыдущими периодами в Пскове и Великих Луках, а также в Дновском, Невельском, Островском, Порховском, Псковском, Пушкиногорском и Усвятском районах.