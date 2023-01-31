Обустройство парка у псковской реки Милевки планируют завершить до конца августа

Скриншот с сайта закупок

Парк реки Милевки, располагающийся между улицами Инженерной и Крупской в Пскове, планируют обустроить до 31 августа текущего года. Информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

По контракта будет демонтировано старое асфальтобетонное покрытие и железобетонные опоры, также специалисты установят ограждение для спортивной площадки, обустроят место для кормления уток и поставят туалетный модуль. Помимо этого, будут обустроены тротуары и дорожки, отдельно рабочие проведут озеленение территории.

Подрядчик должен установить в парке малые архитектурные формы и элементы индивидуализации, а также организовать наружное освещение. Кроме того, в парке появятся скамейки нескольких видов, карусель, качели, игровой комплекс и велосипедные парковки. А на берегу реку планируется разместить объемный логотип.

Согласно контракту, детский игровой комплекс должен представлять собой модульную сборно-разборную конструкцию. В нее входит башня с крышей и площадкой, горками, лестницами. Две лестницы должны быть дополнены канатами для лазанья, еще одна лестница будет имитировать скалодром для альпинистов со специальными креплениями для рук и ног и сетками для лазанья.

«Вместо привычных деревянных помостов в игровом комплексе должны использоваться специальные сетки, где дети смогут в безопасности улучшить свои навыки равновесия и координации движений», — сообщается в документе. Детская площадку будет создана из массива дерева хвойных пород.

Также на территории парка появится универсальная спортивная площадка, оборудованная воротами для мини-футбола, баскетбольным щитом, стойками волейбольными, гимнастическим комплексом, скамьей для пресса и прочими приспособлениями.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 41 782 440 рублей, заявки подаются могут подаваться до 13 февраля.