Двух человек госпитализировали в результате тройного ДТП на Гдовском шоссе

Фото: Telegram-канал «Псковская сводка»

Серьёзное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло на Гдовском шоссе, между деревнями Амосово и Струково в Псковском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Сегодня, 31 января около 8:00 утра здесь произошло столкновение автомобилей Skoda Octavia, LADA Niva и Haval. В результате происшествия спасателям, прибывшим на место ДТП, пришлось деблокировать пострадавших. Два человека, находившиеся в автомобиле LADA Niva, были незамедлительно госпитализированы в медицинское учреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.