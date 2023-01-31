На псковской границе с Латвией пропала очередь из въезжающих фур

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Очередь из грузовых автомобилей, планирующих въезжать из Латвии в Россию через границу в Псковской области, исчезла. Это следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), опубликованных 30 января.

В этом году ФТС сообщила, что таможенные службы стран Евросоюза, граничащих с Россией и Белоруссией, заметили допускать на территорию ЕС автотранспорт, зарегистрированный в указанных странах. Санкции коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные.

«Бурачки», вид транспортного средства: грузовые. Въезд в РФ: количество автотранспортных средств перед пунктом пропуска - ноль», — сообщается на сайте ФТС. А ещё неделю назад здесь в очереди простаивали 120 большегрузов. По данным ФТС, за минувшие сутки через этот пункт пропуска на въезд в Россию из Латвии приехало 200 большегрузных автомобилей.

Также, очереди из фур полностью отсутствуют на въезд в России со стороны Эстонии. На пунктах пропуска «Куничина Гора» и «Шумилкино» на въезде в Россию отсутствуют больщегрузный транспорт.