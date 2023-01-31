Псковский губернатор поздравил жителей Куньинского района с 81-й годовщиной освобождения от захватчиков

Фото: Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Куньинского района со знаменательной датой. Поздравление с 81-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков глав региона опубликовал в своём Telegram-канале.

«Это один из первых из районов Псковской области, который Красная Армия выбила из рук врага. В рассекреченных архивах, благодаря экспедициям поисковых отрядов обнаруживается всё больше свидетельств мужества и отваги защитников, непреклонности мирных жителей», — напомнил факты из истории района Михаил Ведерников.

Он также выразил слова благодарности всем ныне живущим ветеранам. «Низкий вам поклон за воинский и трудовой подвиг, за подаренную возможность жить на прекрасной Псковской земле, в свободной и великой стране - России!» — подчеркнул губернатор. Он пожелал жителям Куньинского района здоровья, благополучия, успехов, а самое главное — мирного неба над головой.