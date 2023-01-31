Шесть псковских ИТ-специалистов оформили льготную ипотеку

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Программой льготной ипотеки для специалистов, работающих в сфере информационных технологий, воспользовалось шесть жителей Псковской области. А первый кредитный договор был заключен уже в 2023 году. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщил врио начальника управления цифрового развития и связи правительства региона Виталий Рахманов.

Отмечается, что в Псковской области с момента старта льготной ипотеки для ИТ-специалистов было оформлено 20 заявок. Возможностью взять кредит на жильё на выгодных условиях воспользовались почти шесть тысяч россиян.

Также, недавно правительство расширило программу ИТ-ипотеки. Теперь льготные кредиты могут взять сотрудники всех аккредитованных ИТ-компаний. Раннее такая возможность была только у тех компаний, которые получали налоговые льготы.

Также расширился возрастной диапазон получателей льготной ипотеки и скорректированы требования по минимальной зарплате. Так, оформить кредит смогут специалисты в возрасте от 18 до 50 лет включительно, а показатель заработной платы снижен с 150 тысяч до 120 тысяч рублей в месяц (до вычета НДФЛ) в городах-миллионниках и с 100 тысяч до 70 тысяч рублей – в остальных населённых пунктах.

Льготная ипотечная программа для специалистов, работающих в сфере информационных технологий, была запущена по инициативе президента РФ Владимира Путина еще в прошлом году. Предельная ставка по такой ипотеке составляет до 5 %, а за счёт региональных и банковских программ она может ещё снизится. Отмечается, что программа ежегодно будет масштабироваться, в 2024 году планируется поддержать еще 20 тысяч заявок по всей России.