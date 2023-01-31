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НовостиНедвижимость31 января 2023 10:58

На участке улицы Коммунальной в Пскове 1 февраля ограничат движение

Источник:kp.ru
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Движение транспорта будет закрыто по двум полосам проезжей части улицы Коммунальной, в районе дома № 11 на улице Киселева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Движения закроют в двух направлениях 1 февраля с 9:00 до 17:00. Ограничения связаны с ремонтом сетей газоснабжения.

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок», — написали в администрации. Кроме того, водителей попросили внимательнее следить за установленными дорожными знаками.