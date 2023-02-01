Художники из 16 стран мира участвуют в пленэре в Псковской области

Фото: официальный telegram-канал Псковской области

Художники из 16 стран мира прибыли в Псковскую область для участия в пленэре. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Художники из Австралии, Аргентины, Афганистана, Бразилии, России, Кипра, Македонии, Монголии, Польши, Сербии, Сингапура, Швейцарии, Эфиопии, Боснии, Китая и Монголии стали участниками творческой экспедиции «Псков 2023». Здесь собрались художники: студенты и преподаватели Санкт-Петербургской Академии Художеств.

Недалеко от областного центра, в деревне Кебь, была организована арт-резиденция «Кебь», которая является воплощением идеи художника и предпринимателя Андрея Мартьянова. Данный проект должен сделать интереснее жизнь мастеров искусства, а также укрепить культурные позиции Псковской области и сделать Псков не только местом паломничества ценителей исторических достопримечательностей, но и аттрактивным центром современного искусства.

Целью проекта также является культурный обмен, сохранение традиций академической художественной школы, знакомство с русской культурой. Результатом пленэра станет художественная выставка. Она пройдет в Пскове, а затем переместится в Санкт-Петербургскую академию художеств.