Мокрый снег и гололед ждёт псковичей 1 февраля

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В первый день февраля в Псковской области прогнозируется облачная погода. Такие данные сообщает Псковский гидрометцентр.

Жителей Псковской области ожидают небольшие осадки в виде мокрого снега, ночью местами умеренные, а на дорогах будет господствовать гололедица. Отмечается, что ветер будет дуть южных направлений умеренный. Средняя температура днем составит: -1...+2 градусов, ночью будет колебаться от -1 до -4 ниже нуля.

В Пскове также будут выпадать осадки, днем небольшие. Температура максимальная днем и минимальная ночью будет варьироваться в пределах от 0 до -2 градусов. Великолучан ждут небольшие осадков. Температура максимальная днем и минимальная ночью от 0 до -1 градусов.