Псковичам сообщили об обновлениях в приложении МЧС

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Новое обновлённое приложение «МЧС России» разработано для отечественных пользователей. Такой информацией поделились в сообществе «МЧС Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

«Это личный помощник пользователя, который способствует формированию культуры безопасного поведения и у взрослого, и у ребенка», — отметили в ведомстве. Дизайн приложения стал интуитивно понятным и оптимизированным, отмечают разработчики.

Также, в обновленном приложении можно сделать привязку по геолокации к определённому региону России. Такая опция даёт возможность быть в курсе новостей региона в области МЧС. Кроме того, добавлена функция push-уведомлений об опасностях возникновения или возникновения ЧС. Скачать приложение можно в App Store и Google Play.