Музей народности сето в Печорском районе временно приостановит работу

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Музей-усадьба народности сето в деревне Сигово планируют закрыть 2 февраля по техническим причинам. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе государственного музея-заповедника «Изборск».

«Администрация музея приносит извинения за временные неудобства», — сообщили в учреждении. Напомним, музей-усадьба народности Сето является единственным в России музеем малого финно-угорского народа сето. Он расположен в подлинной усадьбе конца XIX - начала XX века и является частью музея-заповедника «Изборск».

Напомним также, даты санитарных дней опубликовал Псковский музей-заповедник.