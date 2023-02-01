От партии ЛДПР выдвинули потенциальных кандидатов на пост губернатора Псковской области

Антон Минаков в эфире программы «Оглавление» на «Серебряном дожде»

Потенциальных кандидатов от ЛДПР на губернаторские выборы в Псковской области, которые пройдут в этом году, назвал депутат областного Собрания, координатор регионального отделения партии Антон Минаков в эфире программы «Оглавление» на «Серебряном дожде» 31 января.

Спикер подчеркнул, что в федеральное руководство партии он выдвинул четыре кандидатуры: депутат городской Думы Сергей Литвиненко, заместитель координатора регионального отделения партии Артем Васильев, депутат Госдумы Сергей Леонов (он избран в Госдуму от Смоленской области, но курирует еще семь регионов) и сам Антон Минаков.

Однако список может расшириться, заявил политик. Промежуточное решение по кандидату в руководстве ЛДПР примут в феврале-марте. Однако уже окончательный вердикт партия выскажет в июне-июле 2023 года.

«Мы будем биться до последнего. Мы понимаем, что партию власти обойти очень сложно, особенно в нынешнее время. Но наша задача минимум обойти всех остальных оппонентов и выйти на второе место. А со второго и за первое побороться проще», — пояснил гость студии.