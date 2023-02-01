В Псковской области превышен уровень заболеваемости гриппом

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Заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на уровне предыдущей недели (+0,3 %) и составляет 80,70 на 10 тысяч населения Псковской области. Всего в области зафиксировано 4 950 новых случаев заболевания. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом значительно выше недельного эпидемического порога на 2,7 %. Особенно превышен недельный эпидемический порог в возрастных группах детей 7 до 14 лет — на 3,6 %, а также детей от 15 лет и старше — на 111,2 %. Отмечается, что среднеобластной уровень заболеваемости превышен в 12 муниципалитетах: Струго-Красненском, Пушкиногорском, Красногородском, Усвятском, Локнянском, Невельском, Себежском, Опочецком, Дновском, Порховском районах, а также в Пскове и Великих Луках.

По итогам лабораторных исследований среди респираторных вирусов преобладают вирусы гриппа. На их долю приходится 60,0 %. С ростом числа заболевших гриппом и ОРВИ детей в Псковской области закрыли на карантин 19 классов в 14 образовательных организациях. Также закрыта одна школа, пять групп в трех детских садах и одна группа в организации среднего профессионального образования.