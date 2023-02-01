В Псковской области набирает популярность работа с ежедневной оплатой

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Работодатели стали чаще предлагать сотрудникам работу с ежедневной оплатой. Специалисты hh.ru выяснили, какая статистика характерна для Псковской области.

В прошлом году в России было открыто более 30 000 вакансий, там была прописана ежедневная оплата труда сотрудника. Отмечается, что это в два раза больше, чем в 2021 году. На Псковский регион приходится 1% рабочих мест с возможностью выплаты ежедневной зарплаты. Это на 69% превышает показатели 2021 года.

Ежедневные выплаты чаще всего становятся вариантом оплаты работы курьера. В Псковской области отмечаетсы сразу 72% подобных вакансий. Еще по 5% приходится на вакансии кладовщиков и упаковщиков, по 4% - на вакансии водителей и промоутеров, по 1% - на вакансии продавцов, администраторов, грузчиков, менеджеров по продажам и разнорабочих.

Чаще всего работу с ежедневными выплатами предлагают компании из отраслей «Перевозки, логистика, ВЭД» (50%). В этой сфере в 91% случаев опыт работы не требуется. Ещё 70% вакансий связаны с частичной занятостью.

Однако проведённый среди трудящихся в СЗФО и в том числе Псковской области опрос показал, что только 5% местных жителей хотели бы получать зарплату ежедневно. Ещё 19% предпочитают еженедельные выплаты, 53% устраивают выплаты раз в две недели, 10% хотят получать зарплату раз в месяц. Еще 13% респондентов сообщили, что периодичность выплаты зарплаты для них не имеет значения.

Ежедневные выплаты чаще прочих выбирали начинающие специалисты (12%), представители сферы туризма и ресторанов (8%), медики и фармацевты (7%), рабочий персонал (6%) и специалисты автобизнеса (5%).