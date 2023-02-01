Три первые отделения «Движение первых» появились в Псковской области

Фото: Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Три отделения Российского движения детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых» теперь появились и в Псковской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Напомним, организация была создана в 2022 году по решению президента России Владимира Путина. «Теперь и Псковская область присоединилась к этому движению», — подчеркнул губернатор.

В области появилось три отделения:

— в Псковском районе, на базе МБУДО «Центр развития детей и молодежи»;

— в Пскове, на базе МБУ «Псковский городской молодежный центр»;

— в Невеле, на базе МБУ «Лидер».

«Всего планируется открыть более 100 отделений. Ребята смогут изучать различные профессии, медиа и коммуникации, международные отношения, заниматься спортом, туризмом, волонтёрством и многим другим», — поделился глава региона.