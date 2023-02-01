До -23 градусов может похолодать в феврале в Псковской области

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Февральскими ночами в Псковской области температура может опуститься до -23 градусов. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

Изменение погоды в феврале в регионе будет обусловлено влиянием чередующихся полей повышенного давления и периферий циклонов. Первая половина месяца характеризуется температурой ниже климатической нормы, во второй половине показатель будет приближен к норме или незначительно ниже. По прогнозам среднемесячная температура будет на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Сумма осадков, которые ожидаются в феврале, составит 90-130% от нормы.

Ожидается, что в первой половине месяца будут преобладать ночные температуры в районе -17…-12 градусов, отдельные ночи будут очень холодными, до -23…-18 ниже нуля. Днем температура будет колебаться от -11 до -6 градусов градусов, иногда будет холодать до -15…-12 градусов. Во второй половине месяца ночью ожидается до -11…-6 градусов, днем температура будет подниматься до -6…-1 градусов. В отдельные дни ветер может достигать до 15-18 м/сек.