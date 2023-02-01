43 студента-целевика планируют работать в медучреждениях Псковской области

Фото: Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Псковская область заинтересована в привлечении новых кадров в области здравоохранения. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Целевое обучение по программам высшего образования проходят более 550 студентов и 60 ординаторов их Псковской области. «Больше всего наших студентов обучается в Псковском государственном университете, Санкт-Петербургском медицинском университете им. И.П.Павлова, Санкт-Петербургском педиатрическом медицинском университете, Северо-Западном университете им. И.И.Мечникова и Смоленском медицинском университете», — отметил глава региона. В этом году заканчивают целевое направление почти 60 человек,43 из которых планируют работать в Псковской области.

«Молодые специалисты начнут работать в Островской, Новосокольнической, Опочецкой, Великолукской и Псковской межрайонных больницах, Псковской городской больнице, онкодиспансере, перинатальном центре, областном центре психиатрии и наркологии и областной клинической больнице», — пояснил губернатор.