Псковичка поблагодарила медработников за профессионализм и внимание к пациентам

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Псковских медиков за внимательное отношение и квалифицированную помощь поблагодарила в общественной приёмной «Единой России» псковичка Светлана Антипова. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

На приём граждан к вице-спикеру регионального парламента Игорю Дитриху жительница Пскова впервые попала несколько месяцев назад. У Светланы Антиповой врачи диагностировали заболевание сердца, пациентка поделилась с депутатом своей проблемой. Сначала план лечения пришлось отложить из-за пандемии коронавируса, потом и сама пациентка заболела тяжёлой формой коронавируса. По этим причинам проводить оперативное вмешательство было противопоказано. После вынужденного перерыва длиной в три года Светлана Антипова не знала куда обратиться, чтобы продолжить начатое лечение и сделать операцию.

«Гражданка обратилась в партийную приёмную, мы организовали госпитализацию в областную больницу, там провели коронарографию, оформили необходимые документы, которые пациентка направила в областной комитет здравоохранения, где её поставили на очередь на оперативное лечение нарушений ритма сердца в Санкт-Петербурге», — поделился Игорь Дитрих.

Тогда вице-спикер Собрания депутатов Игорь Дитрих подчеркнул, что это прекрасная возможность пройти показанное лечение в лучших федеральных клиниках страны. Однако порой о ней недостаточно информированы не только пациенты, но и лечащие врачи. «Зачастую люди приходят с жалобой, что не попасть на лечение, а когда разъясняешь им порядок оформления документов, выясняется, что проблем в принципе и нет», — отметил Игорь Дитрих.

В скором времени Светлана Антипова получит квоту на лечение в федеральной клинике в соответствии с современными медицинскими стандартами. Женщина ещё раз поблагодарила врачей областной больницы и пообещала Игорю Дитриху, что после возвращения из Санкт-Петербурга поделится результатами пройденного лечения.