На псковском стадионе «Машиностроитель» состоялось открытие кафе-столовой

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На стадионе «Машиностроитель» в Пскове сегодня открылось кафе-столовая. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в администрации города.

«Точка питания организована самим стадионом не только для обеспечения своей деятельности (на территории стадиона находится гостиница и работают спортивные секции), но и по многочисленным просьбам родителей спортсменов», — отметили в администрации.

Теперь родители могут подождать ребенка после тренировки в комфортной обстановке, а также перекусить после работы. Кафе-столовую также смогут посетить гости и участники спортивных мероприятий, сотрудники различных компаний, расположенных рядом, жители и гости города.

Отмечается, что в кафе есть собственная кухня и зал на 60 посадочных мест с видом на футбольное поле стадиона. Здеь можно полноценно позавтракать, пообедать и поужинать. Кроме того, посетителям предлагают разнообразную выпечку и вкусный кофе. Средний чек заведение будет составлять 180 рублей. Кафе будет работать ежедневно с 8:00 до 22:00.