Бесплатно посетить Изборский музей 1 февраля смогут отдельные категории граждан

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Сегодня, 1 февраля, некоторые категории граждан смогут бесплатно посетить музей-заповедник «Изборск». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе учреждения.

Список категорий граждан, имеющих право на бесплатное посещение музея в первую среду месяца:

— воспитанники Суворовских военных училищ и Нахимовских военно-морских училищ;

— лица, не достигшие восемнадцати лет;

— граждане, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам;

— пенсионеры;

— многодетные семьи.

Кроме того, бесплатно посетить музей в любой день могут Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также приравненные к ним категории граждан и инвалиды I и II групп, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву. Также бесплатное посещение музея доступно псковичам и гостям региона, не достигшим 16-летнего возраста, а также гражданам, сопровождающим инвалида, не способного самостоятельно передвигаться, и сотрудникам всех музеев системы Министерства культуры РФ.

Для посещения музея посетитель должен иметь при себе документ, подтверждающий принадлежность посетителя к льготной категории. Администратор-кассир вправе запросить у посетителя эти документы.