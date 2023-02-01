Журналист Александр Малькевич высоко оценил работу псковского губернатора

Александр Малькевич высоко оценил деятельность губернатора Михаила Ведерникова

О работе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова положительно отозвался журналист, член Общественной палаты РФ, почетный работник СМИ Псковской области Александр Малькевич. В январском топе «Биржа губернаторов» в Telegram-канале агентства «ПолитБрокер» Михаил Ведерников поднялся в рейтинге, показывающим деятельность глав регионов.

«Михаил Ведерников – человек, который очень много делает, при этом он не любитель эффектных пиар-действий, пиар-шагов. Он просто много работает и на это нацеливает свою команду», — подчеркнул Александр Малькевич. По словам журналиста, именно слаженные действия команды главы региона стали отражением высоких позиций в рейтинге.

Также, Александр Малькевич отметил, что в списке губернаторов представлены политики, которые много и напряжённо трудятся. «Целый ряд персон, это очень уважаемые и известные далеко за пределами своих регионов люди», – подытожил он.