Самой популярной новостью недели стал триумфальный успех псковского хип-хоп центра на Чемпионате и Первенства СЗФО России

.

Самой популярной новостью в сообществе «Комсомольской правды в Пскове» в «ВКонтакте» за последние семь дней стало рекордное количество завоеванных медалей воспитанниками псковского хип-хоп центра «Хоть Отбавляй». Спортсмены отлично выступили на Чемпионате и Первенстве СЗФО России по брейкингу.

Напомним, что на соревнование в Кириши направились 40 спортсменов. Несмотря на то, что соперники были сильные, псковичи показали отличные результаты. Особенно часто спортсмены из Псковской области встречались в финале со спортсменами из Калининградской и Вологодской областей.

Домой спортсмены привезли 35 медалей. Возраст победителей совершенно разный – от 7 до 30 лет. О том, почему ребятам было необходимо показать топовый уровень и какие перспективы появились у победителей, читайте в нашем материале.