Туристы в Дубае получат в три раза больше интернета от Tele2

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Tele2 улучшила условия международного роуминга в ОАЭ. Это направление вошло в двадцатку самых популярных стран у клиентов компании. Мобильный оператор предоставит путешественникам втрое больше интернета на высокой скорости.

Tele2 проанализировала активность клиентов в международных поездках в 2022 году. Одним из самых популярных заграничных направлений для путешествий в этот период стали Объединенные Арабские Эмираты. Страна вошла в двадцатку самых посещаемых клиентами оператора международных территорий, поднявшись в этом рейтинге за год на 6 пунктов с 26-го места. При этом в сравнении с 2021 годом количество россиян, пользующихся роумингом Tele2 в ОАЭ, увеличилось на 60%, а объем потребляемого ими мобильного интернета – на 50%.

С 1 февраля 2023 года компания в три раза увеличивает объем трафика, который доступен пользователям опции «Безлимитный интернет за границей» в Дубае. Теперь они получат 600 Мб на высокой скорости. После исчерпания этого объема интернет в роуминге будет по-прежнему доступен клиентам, но уже на скорости 128 Кбит/с. Этого достаточно для комфортного общения в соцсетях, мессенджерах или для прослушивания музыки. Стоимость услуги – 350 рублей в день. При этом абонентская плата списывается со счета только в дни выхода в сеть. Если клиент не пользуется интернетом или находится в России, плата не взимается.

Андрей Борзов, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Все больше россиян выбирают для путешествий ОАЭ, в последнее время мы отмечаем рост популярности этого туристического направления. В заграничных поездках наши клиенты хотят оставаться на связи, и Tele2 обеспечивает им эту возможность. Поэтому мы значительно расширили наполнение специального предложения «Безлимитный интернет за границей». Теперь туристы в Дубае смогут еще больше общаться с родными и друзьями, вести бизнес и решать другие вопросы онлайн».

Помимо этого, клиентам Tele2 доступна настройка выгодного персонального роуминга с помощью специального сервиса в мобильном приложении или личном кабинете на сайте. Для этого им нужно зайти в раздел «Путешествия и роуминг», выбрать пункт «Планировать поездку», указать страну, период поездки и услуги, которые им понадобятся в путешествии. В 2022 году ОАЭ вошли в топ-5 стран у пользователей данного сервиса.

Tele2 напоминает абонентам, что бесплатный номер справочной службы в зарубежных поездках +7 951 520 06 11, проверить баланс в путешествии можно с помощью команды *105#, пополнить счет – в мобильном приложении «Мой Tele2» или на topup.tele2.ru. Подробнее об условиях тарификации услуг международного роуминга – на сайте оператора в разделе «Роуминг».