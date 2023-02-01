В Невеле ребёнок выпрыгнул из окна, спасаясь от пожара

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В Невеле на улице Кирова случился пожар в одном из многоквартирных домов. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Возгорание произошло в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома. По словам хозяина квартиры, скорее всего причиной пожара стала проводка от зарядки или ноутбука. В квартире в момент возгорания находился ребёнок. Он смог выбраться из горящего помещения через окно. Пострадавших в результате пожара не обнаружено.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.