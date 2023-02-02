Часть побережья Псково-Чудского озера расчистят в рамках нацпроекта

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Участок прибрежной линии Псково-Чудского озера расчистят в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Подрядной организацией, которая проведёт работы будет научно-производственное предприятие «ЭкоГидроТехнологии» из Санкт-Петербурга. Специалисты планируют убрать мусор на участках озера около населённых пунктов Подборовье, Подолешье, Раскопель, Островцы и Спицино Гдовского района. Также будет проведена ликвидация мелководий, расчистка устьевых баров, выкашивание водной растительности, уборка акватории от плавающего мусора. Такие работы улучшат гидрографическую сеть и экологическое состояние Псково-Чудского озера.

По контракту стоимость работ составляет более 55 миллионов рублей. Рассчитано, что расчистка должна пройти за 2023, 2024 годы.