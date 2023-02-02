До - 2 градусов и мокрый снег прогнозируют псковские синоптики 2 февраля

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Сегодня, 2 февраля, в Псковской области ожидается облачная погода. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ожидается выпадение небольших осадков, местами умеренных, в виде снега и мокрого снега. На дорогах по-прежнему будет гололедица. Ветер будет дуть южных направлений умеренный. Средняя температура днем: -0...-5 градусов, ночью составит: -2...-7 ниже нуля.

В Пскове днем пройдёт мокрый снег, ночью также возможен небольшой снег. Температура днем будет колебаться от 0 до -2 градусов, ночью по прогнозам синоптиков похолодает до -3...-5 градусов. В Великих Луках днем и ночью также возможны небольшие осадки в виде снега. Температура максимальная днем составит: 0...-2 градусов, минимальная ночная температура будет варьироваться от -2 до -4 ниже нуля.