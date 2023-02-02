Псковичам предлагают трудоустройство в органы внутренних дел

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На службу в органы внутренних дел требуются кандидаты для замещения должности следователя. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В УМВД России по городу Пскову приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте до 40 лет, несудимые, имеющие высшее юридическое образование, которые способны по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции.

Организация обещает стабильную заработную плату от 35 тысяч рублей, также ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней. Кроме того, сотрудникам УМВД предоставляется бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственных поликлиниках. Также им предоставляются льготные места в детсадах и школах и возможность выхода на пенсию после 20 лет выслуги (армия входит в стаж).

По вопросам трудоустройства лично прибыть в любой территориальный отдел полиции или обратиться по телефонам :(8 8112) 29-25-59, 59-22-29.