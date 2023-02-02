В комитете по здравоохранению опровергли слухи о закрытии гинекологии в Опочецкой больнице

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На прошлой неделе в соцсетях распространилась фейковая информация о закрытии гинекологического отделения Опочецкой межрайонной больницы. Об этом сообщают в комитете по здравоохранению Псковской области.

В организации пояснили, что планов по закрытию данного отделения нет и сокращение персонала также не планируется. Отметим, что в январе этого года в поликлиническом отделении Опочецкой межрайонной больницы по профилю «гинекология» была оказана помощь 491 пациентке, а в январе прошлого года — 302. Кроме того, в январе текущего года было выписано 26 женщин, находящихся на стационарном лечении, а в прошлом году их было всего 14.

Из этого следует, что уровень и объём гинекологической медицинской помощи не изменился и в дальнейшем показатели будут только расти.