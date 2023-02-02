Псковские гарантийные дороги отремонтируют до 1 мая

Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

Все дороги в Пскове, которые находятся на гарантии, будут отремонтированы до 1 мая. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.

По словам главы города, задача уже поставлена перед местными дорожными организациями. В скором времени подрядные организации по ремонту дорог в Пскове начнут проводить дефектовку объектов. Также будет составлен план работ по устранению недостатков покрытия. «Гарантийный ремонт дорог поручил начать, как только откроются асфальтобетонные заводы. Ориентируемся на 1 апреля, но это будет зависеть от погодных условий. Ремонт будет производиться картами», — пояснил Борис Елкин.

Кроме того, глава города сообщил, что для безопасности дорожного движения и удобства жителей задание устранять дефекты дано уже сейчас. Поэтому к работам приступят по возможности, не дожидаясь весны. «Пока не работают заводы, это можно сделать холодным асфальтом или методом обратной пропитки», — заключил глава города.