В Пскове в 80-ю годовщину Сталинградского сражения почтили память защитников

В Пскове почтили память защитников Сталинграда

Сегодня, 2 февраля, в Пскове прошёл торжественный митинг к 80-летию со дня окончания Сталинградской битвы. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

У мемориала Неизвестному Солдату в общероссийский День воинской славы почтить память героев собрались горожане и официальные лица: представители областной и городской власти, Собрания высшего офицерского состава, политических партий и общественных организаций, военнослужащие, школьники. От имени депутатов регионального парламента в торжественном мероприятии поучаствовал председатель Александр Котов.

Начался митинг с воспоминаний об одном из самых масштабных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Напомним, Сталинградская битва продлилась 200 дней и ночей и унесла жизни более миллиона человек. Помимо этого, более 41 тысячи жилых домов стали руинами после сражений. В истории войны, сражение под Сталинградом известно, как самая большая победа Советской армии и самое сокрушительное поражение вермахта. По некоторым данным именно оно определило дальнейший ход Великой Отечественной войны.

Псковичи почтили память защитников Сталинграда минутой молчания. Военнослужащие возложили гирлянду славы к подножию монумента, а участники митинга принесли к Вечному огню цветы. Торжественный марш воинов псковского гарнизона, юнармейцев, воспитанников центра «Патриот» и курсантов Псковского филиала Академии ФСИН состоялся в рамках мероприятия.

Напомним, Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года и завершилась лишь 2 февраля 1943 года. Тогда была разгромлена действовавшая на сталинградском направлении группировка немецко-фашистских войск.