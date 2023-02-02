Более 80% контрактов на ремонт псковских дорог заключено на 2023 год

Фото: Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Вопрос модернизации дорожной сети в этом году обсудили и.о. председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов и губернатор михаил Ведерников. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

На сегодняшний день уже заключено более 80% контрактов. Михаил Ведерников подчеркнул, что это «хороший и важный показатель». В результате за год более 165 километров дорог будет приведено в порядок. В частности, это участки дорог Новгородка-Пушкинские Горы в Пушкиногорском районе (12 км), Опочка-Дубровка-граница с Белоруссией в Себежском районе (19 км), Порхов-Успенье в Порховском и Дедовичском районах (свыше 30 км), Великие Луки-Усвяты в Великолукском районе (15 км), Пушкинские Горы-Локня в Новоржевском районе (12 км).

Помимо этого, завершится капремонт дорог Новоржев-Опочка в Опочецком районе с мостом через реку Кудка и Себеж-Глубочица в Себежском районе. А в Псковском районе начнут ремонт дороги Череха-Назимово (более 11 километров). Этот контракт рассчитан на 4 года. Также в Пскове завершится долгожданный ремонт участков улицы Яна Фабрициуса, Труда и Коммунальной и полностью закончится реконструкция Троицкого моста.