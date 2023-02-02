Псковский музей представил выставку «Герои Сталинградской битвы»

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

К 80-летию со дня окончания Сталинградской битвы в главном здании Псковского музея-заповедника открылась новая выставка «Герои Сталинградской битвы». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе музея.

Экспозиция представляет собой награды, фотографии, документы псковичей – героев Сталинграда. «Сталинградская битва – одна из крупнейших в Великой Отечественной войне. По характеру боевых действий Сталинградская битва делится на два периода: оборонительный, целью которого была оборона города Сталинграда, и наступательный, завершившийся разгромом действовавшей на сталинградском направлении группировки немецко-фашистских войск», — подчеркнул старший научный сотрудник сектора современной истории Псковского музея-заповедника Юрий Конов.

Кроме выставочного комплекса, сотрудники музея приготовили виртуальный постерный проект «Псковичи – герои Сталинграда». Он позволяет, опираясь на документальные и исторические материалы, отследить боевой путь уроженцев Псковской земли – героев Сталинградской битвы. Подробнее с проектом можно познакомиться на сайте псковского музея.