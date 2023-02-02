В Великих Луках легковой автомобиль занесло в автобус

Фото:Telegram-канал «Псковская сводка»

У дома № 7/30 на улице Яна Арно в Великих Луках произошло столкновение автобуса и ВАЗ-2114. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие случилось вследствии заноса легкового автомобиля. В результате чего, он совершил касательное столкновение с автобусом. Отмечается, что пострадавших нет.

Фото с места происшествия

На месте происшествия работают бригада скорой помощи, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.