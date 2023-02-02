В Пскове проходит финал городского этапа конкурса «Учитель года - 2023»

Финал городского конкурса «Учитель года – 2023»

Финал городского этапа конкурса «Учитель года – 2023» проходит в Псковском государственном университете сегодня, 2 февраля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В начале мероприятия с приветственным словом к участникам обратился начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев. «Хотел бы поблагодарить вас за неимоверные усилия. Мы видим компетентных и самодостаточных педагогов. Все те роли, которые вы примерили в ходе конкурса, близки вам профессионально. Сегодня вы попробуете примерить "шкуру управленца" и понять, что это компетенция, которой стоит учиться», — заявил спикер.

По итогам конкурса, в финал городского этапа вышли пять учителей:

— учитель начальных классов средней школы № 9 имени А. С. Пушкина Наталья Семёнова;

— учитель начальных классов средней школы № 2 Айно Вирке;

— учитель английского и немецкого языков средней школы № 11 Павел Шадрин;

— учитель английского и немецкого языков Лицея экономики и основ предпринимательства № 10 Ирина Леонова;

— учитель истории и обществознания лицея № 4 Иван Марченко.

Напомним, победитель определится завтра, 3 февраля.