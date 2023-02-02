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НовостиЗвезды2 февраля 2023 11:26

Псковский и Владимирский музей подписали соглашение о сотрудничестве

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба Псковского музея заповедника

Фото: пресс-служба Псковского музея заповедника

Музеи Псковской и Владимирской областей решили расширить сотрудничество. Об этом Псковский музей-заповедник сообщил в своём Telegram-канале.

В рамках мероприятий проекта «Музейные маршруты», который проводится в Рязани, музеи-заповедники подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно этому соглашению на территории Псковской и Владимирской областей будут организовываться и проводиться выставочные, культурно-просветительские и образовательные мероприятия, конференции, круглые столов. Ключевой задачей сотрудничества станут изучение и популяризация отечественной культуры и истории.

Предполагается, что в скором времени могут быть заключены соглашения и с другими музеями древних городов, это позволит усилить сотрудничество по углублению профессиональных знаний в области истории, культуры, искусства и музейного дела.