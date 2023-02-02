В Печорах завершился карантин по бешенству

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Карантин по бешенству отменили на территории эпизоотического очага в Печорах на улице Индустриальной, а также на прилегающей территории. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

«Были проведены все необходимые мероприятия по ликвидации очага бешенства, в частности, проводилась выездная бесплатная вакцинация животных, живущих на территории, прилегающей к эпизоотическому очагу», — говорится в сообщении.

Напомним, карантин на территории эпизоотического очага была введён ещё в ноябре прошлого года. В Печорах заражённый бешенством котенок укусил местного жителя, после чего животное неожиданно погибло.

Отмечается, что сейчас, на момент 2 февраля, на территории Псковской области активным остаётся один очаг по бешенству в Опочецком районе. Там, в деревне Григорино в конце января был обнаружен пёс, заражённый бешенством.