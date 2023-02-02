В школах Псковской области вновь зафиксировали ложные сообщения о минировании

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Ложные сообщения о минировании образовательных учреждений Пскова и Великих Лук поступили сегодня, 2 февраля. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Неизвестные сообщили в службу МЧС о минировании школ, лицеев и колледжей Пскова и Великих Лук. Помимо учебных заведений в список попали и швейная фабрика «Славянка», здание военного суда в Пскове, академический театр драмы имени А. С. Пушкина и Ледовый дворец.

Напомним, в сентябре подобного рода информация о минировании школ в Пскове и Великих Луках уже распространялась. После тщательных проверок выяснилось, что она оказалась ложной. В ноябре также сообщалось, что все великолукские школы заминированы, однако данные вновь не подтвердились.