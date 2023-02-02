Бригада медиков из Пскова приехала в Херсонскую область

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Бригада медицинских работников из Пскова прибыла в Скадовск Херсонской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Берислав.Новости / Херсонская область».

Псковские врачи будут оказывать медицинскую помощь жителям Херсонской области и Бериславского муниципального округа. «Мы проделали большой путь, более двух тысяч километров и приехали в город Скадовск для того, чтобы помогать местным жителям, в том числе и тем, кто эвакуировался сюда из Берислава», — поделился один из врачей.

Ранее сообщалось, что вышел в эфир проект телеканала «Первый Псковский» - «Zа жизнь». В нем рассказывалось о работе псковских врачей, которые спасали жизни гражданских и военных в Бериславском районе Херсонской области. Кроме того, команда медиков набрала больше всех голосов в номинации «Призвание» псковской премии «Народное признание».