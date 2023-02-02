В Псково-Печерском монастыре обнаружили неизвестную нишу

Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и в Псковской области».

Во время проведения демонтажных работ на Большой звоннице Псково-Печерского монастыря, в одном из помещений второго яруса, после вскрытия полов обнаружили ранее неизвестные объёмы. Об этом сообщили Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и в Псковской области».

Предположительно, в обнаруженная ниша ничто иное, как остатки устройства печного отопления. В дальнейшем автором проекта реставрации будет принято решение по дальнейшему ходу работ. Есть предложение музеефицировать обнаруженный объем.

Отмечается, демонтажные работы связаны с начатой реставрацией внутри и снаружи Большой звонницы Псково-Печерского монастыря. Напомним, звонницу возвели в 1523 году на месте старой деревянной. Большая звонница является одним из крупнейших архитектурных сооружений подобного типа.