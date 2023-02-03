3 февраля в Пскове ожидается до - 8 градусов

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В пятницу, 3 февраля, в Псковской области ожидается облачная погода, а также возможен небольшой снег. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

На дорогах местами возможна гололедица. Ветер будет дуть северных направлений умеренный. В среднем температура днем будет колебаться от -1 до -6 градусов, ночью: -5...-10 градусов.

В Пскове дневная температура составит от -2 до -4 градусов, ночью будет варьироваться от -6 до -8 градусов. В Великих Луках днем прогнозируется от -1 до -3 ниже нуля, ночью похолодает до -6...-8 градусов.