В Псковской области назначили нового руководителя аппарата правительства

.

Руководителем аппарата правительства Псковской области назначен Станислав Суслов. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«С 2019 года он возглавлял управление делами, где проявил себя как ответственный руководитель и эффективный организатор. Уверен, его опыт и компетенции позволят достойно справиться с новыми обязанностями и новыми задачами», — подчеркнул глава.

Помимо этого, управление делами будет возглавлять начальник отдела организационной поддержки Ксения Александрова. Она является одной из лауреатов конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Псковской области», конкурс прошел в прошлом году.

«Знаю коллег по совместной работе. Это надёжные, профессиональные и неравнодушные люди. Рассчитываю, что все намеченные планы будут успешно реализованы. Желаю успехов!» — зарезюмировал Михаил Ведерников.