Псковичам напомнили о безопасности использования газового оборудования

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Безопасность использования газового оборудования в жилых домах обсудили на комиссии по предупреждению ЧС. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«Тема важная и требует пристального внимания, особенно со стороны управляющих компаний и газораспределяющих организаций», — подчеркнул Борис Елкин. Управляющие компании должны следить за исправностью внутридомовых газовых сетей, а газораспредедяющие организации, в свою очередь, должны контролировать внутриквартирные оборудование. По словам главы, в этой в этой части есть вопросы.

«Газовики столкнулись с тем, что не все управляйки предоставили данные о состоянии газовых сетей в домах. Поручил УГХ настроить диалог между ответственными и усилить работу УК по проверке на исправность дымовых каналов с привлечением сертифицированных специалистов», — пояснил глава города и добавил, что подобная работа должна проводиться 3 раза в год.

Кроме того, не все псковичи заключили договоры на обслуживание газовых приборов. «А те, кто заключил, часто не открывают двери специалистам, проверяющим плиты, дымоходы и вентканалы. Призываю граждан более ответственно относиться к безопасности, своей и окружающих», — отметил Борис Елкин. Он подчеркнул, что неисправность газового оборудования может привести к беде.