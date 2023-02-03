Иерей из Великих Лук побывал в зоне проведения спецоперации

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В зону проведения спецоперации на Украине приехал руководитель миссионерского отдела Великолукской епархии в составе группы сопровождения. Об этом сообщается в группе епархии в соцсети «ВКонтакте».

Иерей Димитрий Ласкин в составе группы представителей городских и районных администраций Великих Лук и Пскова, а также общественной организации «Союз десантников» Псковской области приехал в зону СВО не случайно. Он в числе остальных участников делегации сопровождал собранный гуманитарный груз для военнослужащих. Также священник приехал пообщаться с бойцами.

Напомним, что святейший патриарх Кирилл на Рождественских чтениях 2023 года сказал: «Само присутствие нашего духовенства в зоне боевых действий имеет очень большое значение и для воинства нашего, и для самих священников. И дай Бог всем нашим священнослужителям сил и понимания необходимости той пастырской работы, которую они осуществляют».

Иерей пообщался с командирами и личным составом мобилизованных на позициях в зоне спецоперации. У желающих священник даже принимал исповедь. Также он передал бойцам освященные хоругви, иконы для походной часовни и нательные крестики.

«Миссионерский и молодёжный отделы Великолукской епархии внесли свой вклад в организацию сбора необходимых вещей для своих мобилизованных земляков и благодарят всех, кто откликнулся на призыв поддержать наших воинов в зоне СВО», — говорится в сообщении.