Новая информация о минировании псковских школ поступила в службу МЧС

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Поступили новые сообщения о минировании нескольких школ в Пскове и Великих Луках. Об этом сообщает ПАИ.

Информация о бомбе поступила на пульт МЧС по поводу школы №13 на улице Дружбы в Великих Луках, школы на улице Льва Толстого, 18, Заводской, 3 и школы на улице Максима Горького, 61 в Пскове. Кроме того, подобного рода сообщения прислали о школе №22 на улице Алтаева, 2 и о школе №13 на Пригородной, 9 в Пскове.

Напомним, вчера, 2 февраля в Пскове и Великих Луках также прокатилась волна ложных сообщений о минировании учебных заведений. Также в сентябре была дана ложная информация о минировании школ в Пскове и Великих Луках. Кроме того, поступали ложные сообщения о минировании девяти объектов в Пскове. Ни одно из них не подтвердилось. В ноябре также служба МЧС приняла сообщение о минировании всех великолукских школ, оно также оказалось ложным.