Вновь поступают сообщения о минировании псковских и великолукских школ

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Продолжают поступать сообщения о минировании школ в Пскове и Великих Луках. Об этом сообщает ПАИ.

На этот раз неизвестные сообщили о минировании школы №5 в Великих Луках, а также школ № 11 и №24 в Пскове. Сегодня, 3 февраля, подобные сообщения о школах Пскова и Великих Лук также поступили на пульт МЧС.

Напомним, подобное происходило и вчера, 2 февраля, однако информация оказалась ложной. Фейковую информацию о минировании также распространили в сентябре, тогда она касалась не только школ, но и ещё 9 объектов Пскова. А в ноябре прошлого года была ложная информация о минировании всех учебных заведений Великих Лук.